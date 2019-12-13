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Штаб-квартира ИОПБ открылась в Нур-Султане

13 Декабря 2019 01:51
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Штаб-квартира ИОПБ открылась в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11 декабря в здании Международного финансового центра «Астана» состоялась торжественная церемония открытия штаб-квартиры Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ) в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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В церемонии приняли участие первый заместитель Министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев, вице-министр сельского хозяйства РК Нурбек Даирбеков, Генеральный директор ИОПБ Ерлан Байдаулет, а также руководящие сотрудники министерств сельского хозяйства Бангладеш, Буркина-Фасо, Гамбии, Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии и послы стран-членов ОИС, аккредитованные в Казахстане.

В своем выступлении Ш.Нурышев отметил, что Казахстан продолжит оказывать всестороннюю поддержку деятельности ИОПБ, в том числе по расширению членского состава этой организации.

На полях мероприятия состоялась церемония подписания Меморандума о сотрудничестве между Национальным аграрным научно-образовательным центром и ИОПБ.

В этот же день в штаб-квартире ИОПБ открылось очередное 4-е заседание Исполнительного совета ИОПБ, на котором участники встречи обсудят текущую деятельность Организации, направленную на укрепление практического сотрудничества стран-членов ОИС в сфере продовольственной безопасности.

Инициатива о создании ИОПБ в рамках Организации исламского сотрудничества принадлежит Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы Н.А.Назарбаеву. В настоящее время в состав Организации входят 34 государства Исламского мира и ее деятельность направлена на мобилизацию усилий мусульманского мира в сфере развития сельского хозяйства и продовольственного потенциала.

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Ключевые слова: МИД РК,
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