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Штаб Касым-Жомарта Токаева посетили международные наблюдатели

Редактор:  
Ринат Дусумов
10 Ноября 2022, 16:16
Штаб Касым-Жомарта Токаева посетили международные наблюдатели

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Республиканский общественный штаб кандидата в Президенты РК Касым-Жомарта Токаева посетили международные наблюдатели во главе с заместителем руководителя штаба Миссии наблюдателей Комитета СНГ Олегом Кулебом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу штаба.

С работой предвыборного штаба наблюдателей ознакомили секретарь партии «AMANAT» Даулет Карибек и заместитель председателя Федерации профсоюзов РК Нурлан Утешев.

Из этого многофункционального центра управляют всей деятельностью Республиканского общественного штаба в период агитации. В штабе работают представители партий «AMANAT», НПК, «Ак жол», различных общественных объединений, молодежного крыла «Жастар Рухы».

Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет «днем тишины». Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.


Выборы   Президентские выборы - 2022   Выборы-2022: кандидат Касым-Жомарт Токаев  
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