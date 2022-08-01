1 Августа 2022 16:09

Схроны оружия обнаружили в Алматы и Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодня по январским событиям изъято 860 единиц оружия: 475 табельного и 379 гражданского, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе массовых беспорядков в Алматы, Талдыкоргане и Таразе похищено служебное и гражданское оружие. Это создало реальную угрозу безопасности граждан», - сказал заместитель начальника следственного департамента МВД РК Мухтар Кожаев на брифинге в СЦК.

Министерство внутренних дел продолжает проводить целенаправленную работу по обнаружению и изъятию похищенного оружия.

«Изъято 860 единиц оружия. Из них 475 табельного и 379 гражданского. К примеру, 13 июля в Таразе сотрудники криминальной полиции в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий с сотрудниками уголовно-исполнительной системы обнаружили замаскированный схрон, в котором хранился автомат Калашникова, ранее похищенный в департаменте полиции, а также два магазина к нему и более 30 боеприпасов. В этом же городе 19 июля этого года сотрудники полиции в районе автомобильных гаражей обнаружили и изъяли пистолет Макарова, также ранее похищенный в департаменте полиции», - сообщил Мухтар Кожаев.

По данным МВД, 14 июля в Илийском районе Алматинской области сотрудники полиции и КНБ в районе железнодорожного переезда поселка Байсерке обнаружили замаскированный схрон, где хранился обрез 12 калибра, охотничье ружье в разобранном виде, газовый пистолет, 3 светошумовые и 2 газовые гранаты, а также более 150 патронов.

«27 июля на окраине Алматы, в горной местности сотрудники полиции обнаружили схрон, в котором находилось 22 светозвуковые, слезоточивые и газодымовые гранаты, 2 газовых пистолета, охотничье ружье 12 калибра, радиостанция и около 500 патронов разного калибра», - добавил Мухтар Кожаев.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что по январским событиям в суд направлено 474 уголовных дела, по которым осуждено 717 лиц.





Фото: ortcom.kz