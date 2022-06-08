8 Июня 2022 15:21

Схроны оружия обнаружены в городе Алматы и в Алматинской области – глава МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Поиск похищенного во время январских событий оружия продолжается. Об этом заявил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера обнаружены схроны оружия в городе Алматы и Алматинской области. Работа в этом направлении продолжается и находится на постоянном контроле», - сказал Марат Ахметжанов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Глава МВД добавил, что всегда есть угроза повторного использования этого вооружения.

«Угроза всегда есть, часть похищенного оружия все еще на руках. Но я говорю, что за этот период обнаружены схроны и изъято оружие», - добавил Марат Ахметжанов.

Кроме того, по его словам, проводится оперативная работа, был произведен выкуп тысяч единиц оружия у населения на 78 млн тенге.

«Поиск похищенного оружия продолжается во всех регионах, в том числе и за пределами нашего государства», - резюмировал Марат Ахметжанов.