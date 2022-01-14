+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 433.69 EUR 497.4
RUB 5.81 CNY 68.23
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Схроны оружия обнаружены на кладбище и стройке в Таразе

14 Января 2022 22:10
Поделиться:
Схроны оружия обнаружены на кладбище и стройке в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Войсковые наряды Национальной гвардии РК в Жамбылской области патрулируют населенные пункты региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
КНБ: Около 500 человек пытались захватить здание пограничной службы по Алматинской области
Сила в единстве: «Астана Опера» перечислит средства на восстановление Алматы Берик Уали: Президент поручил определить степень вины задержанных граждан 43 автомата Калашникова изъяли у участников массовых беспорядков в Жамбылской области

«14 января при проведении обысковых мероприятий в микрорайоне «Карасу» города Тараза, внутри недостроенного здания, войсковым нарядом в составе начальника войскового наряда младшего сержанта Мырзаша Мырзахана и четырех патрульных было обнаружено три автомата АКСУ-74, три магазина, чехол для АКСУ-74, штык-нож и щит противоударный. В этом же районе, на территории кладбища, другим войсковым нарядом воинской части 5513 в составе начальника войскового наряда лейтенанта Ерлана Искакова и троих патрульных было обнаружено три бронежилета, каска противоударная, комплект защитных щитков и щит противоударный», - рассказали в пресс-служба регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии РК.

В ведомстве отметили, что благодаря бдительности и умелым действиям войсковых нарядов Национальной гвардии удалось предотвратить необратимые последствия.

По данным оперативного штаба Жамбылской области на 14 января, 2 307 человек, участвовавших в массовых беспорядках, произошедших 4 - 6 января в регионе, доставлены в отделения полиции. У задержанных изъято 143 единицы оружия. В этом арсенале 43 автомата Калашникова, 13 снайперских винтовок, 3 пистолета-пулемета, 29 гладкоствольных оружия.


Подписывайтесь на наш канал:

#Жамбылская область   #Нацгвардия   #ЧП-2022  
Поделиться:

Автор:

Галина Скрипник

Новости по теме
КНБ: Около 500 человек пытались захватить здание пограничной службы по Алматинской области
Сила в единстве: «Астана Опера» перечислит средства на восстановление Алматы
Берик Уали: Президент поручил определить степень вины задержанных граждан
43 автомата Калашникова изъяли у участников массовых беспорядков в Жамбылской области
Популярное
1 КНБ РК сделал заявление о Самате Абише
2 В системе казахстанского образования начинается новый этап качественных преобразований - Слямжар Ахметжаров
3 В отношении шымкентского филиала «КазТрансГаз Аймак» составили четыре административных протокола
4 Таксист помог вычислить мародера в Алматы
5 В каком городе Карагандинской области ещё не отменили «желтый» уровень террористической опасности
6 Два мародера с элитными вещами и оружием задержаны в Алматы
Читайте также
Президент РК дал поручения Генпрокуратуре по задержанным во время событий «Трагического января»
Сколько лиц наказано за нарушение законодательства о мирных собраниях и режима ЧП
КНБ РК сделал заявление о Самате Абише
В системе казахстанского образования начинается новый этап качественных преобразований - Слямжар Ахметжаров
В отношении шымкентского филиала «КазТрансГаз Аймак» составили четыре административных протокола
Таксист помог вычислить мародера в Алматы
В каком городе Карагандинской области ещё не отменили «желтый» уровень террористической опасности
Два мародера с элитными вещами и оружием задержаны в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив