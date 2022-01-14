Схроны оружия обнаружены на кладбище и стройке в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Войсковые наряды Национальной гвардии РК в Жамбылской области патрулируют населенные пункты региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«14 января при проведении обысковых мероприятий в микрорайоне «Карасу» города Тараза, внутри недостроенного здания, войсковым нарядом в составе начальника войскового наряда младшего сержанта Мырзаша Мырзахана и четырех патрульных было обнаружено три автомата АКСУ-74, три магазина, чехол для АКСУ-74, штык-нож и щит противоударный. В этом же районе, на территории кладбища, другим войсковым нарядом воинской части 5513 в составе начальника войскового наряда лейтенанта Ерлана Искакова и троих патрульных было обнаружено три бронежилета, каска противоударная, комплект защитных щитков и щит противоударный», - рассказали в пресс-служба регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии РК.

В ведомстве отметили, что благодаря бдительности и умелым действиям войсковых нарядов Национальной гвардии удалось предотвратить необратимые последствия.

По данным оперативного штаба Жамбылской области на 14 января, 2 307 человек, участвовавших в массовых беспорядках, произошедших 4 - 6 января в регионе, доставлены в отделения полиции. У задержанных изъято 143 единицы оружия. В этом арсенале 43 автомата Калашникова, 13 снайперских винтовок, 3 пистолета-пулемета, 29 гладкоствольных оружия.