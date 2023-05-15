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Схрон с оружием обнаружили в Жамбылской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Мая 2023, 20:25
Схрон с оружием обнаружили в Жамбылской области Фото: polisia.kz

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий обнаружили схрон с оружием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Тайник был расположен на 3 км трассы Колбастау – Талапты, на обочине дороги. Полицейские изъяли гладкоствольное охотничье ружье ИЖ 16 калибра, газовый пистолет «Байкал» калибра 6,62, 6 патронов.

«Назначена судебно-баллистическая экспертиза. По факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств», – сообщил начальник УПН ДП Алим Бажикбаев.


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