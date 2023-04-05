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Схрон с оружием обнаружили в Петропавловске

Олеся Жуковень
5 Апреля 2023, 13:43
Схрон с оружием обнаружили в Петропавловске Фото: пресс-служба ДП СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На окраине Рабочего поселка в Петропавловске сотрудники полиции и КНБ обнаружили обмотанный скотчем черный тканевый мешок с оружием внутри, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, стражи порядка получили оперативную информацию о схроне оружия. При проверке она подтвердилась. В мешке находились обрез охотничьего ружья, пистолет, предположительно марки «Байкал», револьвер неустановленной марки, муляж гранаты РГД-5, боеприпасы к гладкоствольному и нарезному оружию: 30 патронов калибра 7,62 мм, 53 патрона 16-го калибра, два патрона 12-го калибра, шесть патронов калибра 5,6 мм и 145 патронов калибра 9 мм.

«Оружие и боеприпасы изъяты. По ним будет назначена судебно-баллистическая экспертиза. Предстоит проверить, пригодны ли они к использованию, не использовались ли для совершения преступлений. Ведется работа по установлению лица, виновного в незаконном обращении с предметами вооружения. Проводится досудебное расследование по уголовной статье, санкция которой подразумевает наказание от штрафа в размере до 5 тысяч МРП (17,2 млн тенге) до лишения свободы сроком до 5 лет», - сообщили в пресс-службе.


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