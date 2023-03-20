Схрон с оружием обнаружили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Акмолинской области в селе Пригородное Жаркаинского района у местного жителя обнаружили арсенал из трех единиц оружия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Оружейный схрон 40-летний сельчанин организовал по месту жительства.

Оперативники изъяли гладкоствольное ружье ИЖ – 43-Е 12 калибра, малокалиберный карабин ТОЗ-16 калибра 5,6 мм и пневматический пистолет Корнет ИЖ 671.

По факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 287 УК РК. Изъятое оружие направлено на экспертизу.