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Схрон с оружием обнаружили в Акмолинской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
20 Марта 2023, 09:50
Схрон с оружием обнаружили в Акмолинской области Фото: t.me/POLICE_of_KZ

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Акмолинской области в селе Пригородное Жаркаинского района у местного жителя обнаружили арсенал из трех единиц оружия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Оружейный схрон 40-летний сельчанин организовал по месту жительства.

Оперативники изъяли гладкоствольное ружье ИЖ – 43-Е 12 калибра, малокалиберный карабин ТОЗ-16 калибра 5,6 мм и пневматический пистолет Корнет ИЖ 671.

По факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 287 УК РК. Изъятое оружие направлено на экспертизу.

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Акмолинская область   МВД РК  
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