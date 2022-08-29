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Схрон с оружием обнаружили на кладбище в Акмолинской области
29 Августа 2022 12:16

Схрон с оружием обнаружили на кладбище в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления полиции города Кокшетау на территории мусульманского кладбища в направлении города Щучинска обнаружен замаскированный схрон огнестрельного оружия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

«С места изъяты гладкоствольное охотничье ружье марки «НЦ-12», гладкоствольное ружье марки «Сайга-410», патроны 36 и 9 калибров. Изъятые ружья и патроны направлены на экспертизу. В ходе проверки установлен владелец. Им оказался 48-летний житель Северо-Казахстанской области, который ранее в 2015 году обратился с заявлением об утере оружия в полицию», - сообщили в полиции.

Как отметили в ведомстве, потеря или кража оружия могут иметь разные правовые последствия для владельца. В случае, если это произошло, необходимо немедленно сообщить в полицию.


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