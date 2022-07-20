Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили в Жамбылской области
20 Июля 2022 16:45

Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления криминальной полиции департамента полиции Жамбылской области совместно с сотрудниками УЖД-158/1 при проведении оперативно-розыскных мероприятий обнаружили тайник с оружием и боеприпасами на территории кладбища.

Изъяты автомат АКС-74У с двумя магазинами, травматический револьвер ME-38 Marchal, 1 светошумовая граната, 11 патронов калибра 5,45 мм, 38 патронов калибра 9 мм, 2 патрона 12 калибра и 8 холостых патронов калибра 5,45 мм. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее их полиции, не будет привлекаться к уголовной и административной ответственности. Анонимность гарантируется.


Фото: polisia.kz




Новости по теме
Водитель авто убил полицейского при проверке документов в штате Миссури
Снизилось количество преступлений в Жамбылской области
Президентское многоборье среди правоохранительных органов прошло в Костанае
Читайте также
Личность оскорбившей охранника «жены прокурора» выявили полицейские Шымкента
Мурал с изображением Ермека Серкебаева появился в Нур-Султане
Плантацию дикорастущей конопли уничтожили полицейские в Костанае
Жару до 44 градусов обещают жителям Жамбылской области
Tartyl Fest - участники турнира соревнуются в Таразе
Более 750 кг наркотиков изъяли жамбылские полицейские
Мужчину на надувном матраце унесло ветром на Алаколе
Двух подростков подозревают в сексуальном буллинге в лагере в Бурабае
Популярное
1 Двух подростков подозревают в сексуальном буллинге в лагере в Бурабае
2 КНБ продлило арест Кариму Масимову до 6 августа 2022 года
3 Более 7 трлн тенге налогов поступило в бюджет за шесть месяцев 2022 года
4 Ярмарки вакансий для молодежи будут проводиться на регулярной основе - Тамара Дуйсенова
5 Гвардеец задержал напавшего на двух алматинок мужчину

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив