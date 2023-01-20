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Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили в Талдыкоргане

20 Января 2023, 13:06
Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Схрон с огнестрельным оружием и боеприпасами обнаружили в одном из микрорайонов Талдыкоргана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Талдыкоргане сотрудники областного УБОП совместно с работниками ДКНБ обнаружили оборудованный в микрорайоне Восточный ружейный схрон. Тайник с оружием выявлен согласно поступившей правоохранителям оперативной информации. На месте был изъят целый арсенал оружия – нарезное ружье Сайга-762 со складным прикладом и двумя магазинами, гладкоствольный обрез 16-го калибра, газовый пистолет ИЖ 79-8, а также граната РГД-5 с запалом и патроны различного калибра.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 287 ч. 3 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», расследование по которому с назначением баллистической экспертизы поручено городской полиции. Имеет ли схрон отношение к оружию, похищенному во время январских беспорядков, выяснится в рамках расследования.

Как сообщалось ранее, в Талдыкоргане в ходе обыска в квартире наркосбытчика в газовой духовке был обнаружен пакет с наркотиками, осколочная граната и патроны.


Фото: polisia.kz

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