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Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили в Алматинской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
22 Февраля 2023, 18:47
Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили сотрудники УИС в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В заброшенном доме на станции Тентек Коксуского района сотрудники учреждения № 10 ДУИС по Алматинской области и Жетысуской бласти совместно с отделом полиции Коксуского района был выявлен схрон с оружием. На месте изъяты граната РГД-5, 30 патрон 5.45 и 7.62, три патрона 16 калибра и газовый пистолет Reck.

«По предварительным данным боеприпасы и оружие были похищены из здания полиции Талдыкоргана во время январских событий. Всего в течение года сотрудниками УИС Алматинской области и Жетысуской области было изъято около 20 оружий и более 2 тысяч боеприпасов разного калибра»,- отметил начальник ДУИС Иглик Хасенов.

По факту сотрудниками ОП Коксуского района начато досудебное расследование по ст. 287 ч. 3 УК РК, назначена баллистическая экспертиза.


Фото: polisia.kz





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