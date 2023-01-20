Схрон с оружием и боеприпасами найден в одном из заброшенных зданий Тараза

20 Января 2023, 17:16

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции Жамбылской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из заброшенных зданий города Тараза найден схрон оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками полиции изъяты гладкоствольное охотничье ружье Masai Mara 12-го калибра, травматический пистолет «Стражник» МР-461 калибра 18х45 мм, пневматический пистолет Gamo PT-80 калибра 4,5 мм, 179 боеприпасов калибра 5,45х18 мм, похищенные из здания департамента полиции Жамбылской области в январе 2022 года.

По факту начато досудебное расследование по статье 287 УК РК части 3 УК РК «Незаконные приобретение, передача, хранение оружия, боеприпасов». Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Всего с начала года жамбылскими полицейскими изъято 21 единица оружия и более тысячи боеприпасов различного калибра.

Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее это в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет, если нет причастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется.

Ранее сотрудниками по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области в селе Толе би, в заброшенном здании, был обнаружен схрон с целым арсеналом оружия.

Также в Таразе на территории мавзолея Тектурмас и в подвале недостроенного дома на улице Ниеткалиева обнаружены два схрона с газо-травматическими пистолетами, пистолетом «ПМ», нарезным карабином Benelli САТ 13299, обрезом двуствольного охотничьего ружья, светошумовыми и газовыми гранатами, патронами.



Фото: polisia.kz