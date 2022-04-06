16:35, 06 Апрель 2022 | GMT +6
Схрон с оружием и боеприпасами нашли в Алматинской области
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Очередной похищенный ранее боевой арсенал обнаружен в Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
По информации полиции региона, схрон с оружием, боеприпасами, а также используемые правоохранителями средства защиты обнаружили в Талгарском районе.
«Боевой арсенал, упакованный в мешки и полиэтиленовые пакеты, был найден 5 апреля в поле близ поселка Рыскулова. В тайнике обнаружены и изъяты одноствольное ружье «Browning» , 10 слезоточивых и шумовых гранат, бронежилет и 100 патронов от различного оружия»,- сообщили в полиции.
Установлено, что оружие и боеприпасы похищены в Алматы во время январских массовых беспорядков.
Недавно сообщалось, что в Алматинской области разыскивают 345 единиц оружия, похищенных при январских событиях.