Схрон с оружием и боеприпасами нашли в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Очередной похищенный ранее боевой арсенал обнаружен в Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации полиции региона, схрон с оружием, боеприпасами, а также используемые правоохранителями средства защиты обнаружили в Талгарском районе.

«Боевой арсенал, упакованный в мешки и полиэтиленовые пакеты, был найден 5 апреля в поле близ поселка Рыскулова. В тайнике обнаружены и изъяты одноствольное ружье «Browning» , 10 слезоточивых и шумовых гранат, бронежилет и 100 патронов от различного оружия»,- сообщили в полиции.

Установлено, что оружие и боеприпасы похищены в Алматы во время январских массовых беспорядков.

Недавно сообщалось, что в Алматинской области разыскивают 345 единиц оружия, похищенных при январских событиях.