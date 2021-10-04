Схрон рыбы осетровых пород обнаружили в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области пограничники обнаружили схрон рыбы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КНБ РК.

«23 сентября 2021 года в ходе совместных мероприятий департамента Погранслужбы по Мангистауской области и отдела полиции Тупкараганского района в одном из частных домов с. Аташ Тупкараганского района в холодильном оборудовании обнаружена рыба осетровых пород общим весом 215 кг. По данному факту ОП Тупкараганского района начато досудебное расследование по ч.3 ст.339 «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дериватами» Уголовного кодекса и назначены соответствующие экспертизы», - сообщили в пресс-службе КНБ РК.