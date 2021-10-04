Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мангистауская область

Схрон рыбы осетровых пород обнаружили в Мангистауской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
4 Октября 2021, 20:48
Схрон рыбы осетровых пород обнаружили в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области пограничники обнаружили схрон рыбы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КНБ РК.

«23 сентября 2021 года в ходе совместных мероприятий департамента Погранслужбы по Мангистауской области и отдела полиции Тупкараганского района в одном из частных домов с. Аташ Тупкараганского района в холодильном оборудовании обнаружена рыба осетровых пород общим весом 215 кг. По данному факту ОП Тупкараганского района начато досудебное расследование по ч.3 ст.339 «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дериватами» Уголовного кодекса и назначены соответствующие экспертизы», - сообщили в пресс-службе КНБ РК.


Борьба с преступностью   Пограничники   Мангистауская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной