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Схрон похищенного оружия нашли в Алматинской области

30 Ноября 2022, 16:04
Схрон похищенного оружия нашли в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области полицейские и сотрудники КНБ РК провели оперативные мероприятия и обнаружили три автомата Калашникова, две гранаты и более ста патронов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

«30 ноября в ходе проведения оперативно розыскных мероприятий сотрудниками УКП ДП Алматинской области совместно с ДКНБ по Алматинской области получена информация по схрону оружия.

Данный факт зарегистрирован ЕРДР управления полиции Илийского района по части третьей статьи 287 УК РК.

Стражи порядка изъяли три автомата Калашникова, боевой пистолет Макарова, две гранаты и более 100 различных патронов», - говорится в публикации пресс-службы МВД РК в Telegram-канале.


Фото: t.me/POLICE_of_KZ


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