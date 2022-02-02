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Схрон оружия обнаружили в заброшенном здании в Таразе

2 Февраля 2022 14:35
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Схрон оружия обнаружили в заброшенном здании в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Полицейскими города Тараза продолжается поиск оружия и боеприпасов на территории города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Отметим, что в жамбылском регионе с 00.00 часов 26 января установлен высокий «оранжевый» уровень террористической опасности. Продолжаются антитеррористические операции по выявлению и задержанию членов вооруженных группировок и обнаружению тайников и схронов оружия.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в регионе поиск оружия сотрудниками полиции дает свои результаты.

1 февраля сотрудники управления полиции города Тараза при проведении оперативно-розыскных мероприятий в одном из заброшенных зданий областного центра обнаружили спрятанное огнестрельное оружие.

«В ходе специальных мероприятий изъяты один автомат марки «Калашников», одна единица травматического пистолета марки «Streamer», одна единица боеприпасов и светошумовая граната. На найденное оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза», - сообщил начальник управления полиции города Тараза полковник полиции Асылхан Заурбеков.

В ведомстве напомнили, что граждане, сообщившие о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшие его в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будут. Анонимность гарантируется.

Напомним, в Жамбылской области в ходе массовых беспорядков 4 - 6 января 2022 года поджогам, разграблению и разгрому подверглись здания областного акимата, объекты бизнеса в центре города Тараза, здание партии «Nur Otan» в Шуском районе.

Капитальная реконструкция уже идет в здании партии «Nur Otan», в значительной мере пострадавшем от погромщиков. Были полностью разгромлены четыре здания департамента полиции Жамбылской области.

Ранее в ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили 52 единицы оружия. Из них выявлены и изъяты автомат Калашникова, четыре охотничьих ружья, 11 пистолетов Макарова, семь ножей и другое пневматическое, травматическое оружие.

В Жамбылском районе обнаружен схрон оружия, в котором было восемь автоматов, 17 магазинов к нему, один ручной гранатомет, газо-травматическое ружье 12 калибра, винчестер и штык-нож.

Также ранее был задержан 24-летний житель Тараза, хранивший в гараже оружие, похищенное во время массовых беспорядков.

После обращения полицейских с просьбой сообщать информацию об обнаруженном оружии, боеприпасах и специальных средствах на пульт «102» от жителей области поступают звонки о местах нахождения оружия.

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#Жамбылская область   #Борьба с преступностью   #ЧП-2022  
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Автор:

Галина Скрипник

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