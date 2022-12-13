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Схрон оружия обнаружили в лесополосе Конаева полицейские и сотрудники КНБ

13 Декабря 2022, 20:09
Схрон оружия обнаружили в лесополосе Конаева полицейские и сотрудники КНБ

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Полицейские обнаружили схрон оружия в лесополосе Конаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УПЭ ДП Алматинской области, управления полиции Конаева, совместно с сотрудниками ДКНБ по Алматинской области в лесополосе города обнаружили схрон оружия.

Внутри китайской сумки находились два винчестера калибра 12 мм, нарезной карабин калибра 223 Rem, двуствольное обрезанное охотничье ружье калибра 16 мм и одноствольное обрезанное ружье.

Вместе с тем, изъяты газовый пистолет, две боевые гранаты, железный ящик с 440 патронами калибра 7,62 мм и 12 калибра в количестве 18 штук, а также бронежилет и многое другое.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП города по части третьей статьи 287 УК РК. Назначены необходимые экспертные проверки, ведется следствие.

Фото: polisia.kz


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