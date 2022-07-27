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Схрон оружия обнаружили в Алматы
27 Июля 2022 19:50

Схрон оружия обнаружили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Схрон оружия найден в дачном массиве Медеуского района Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками криминальной полиции совместно с сотрудниками Службы государственной охраны возле бетонного ограждения в радиусе 70 метров обнаружен схрон оружия.

В процессуальном порядке приобщены к материалам уголовного дела, расследуемого по ст.287 УК РК, 2 пистолета системы Макаров, гладкоствольное ружье, 512 патронов разного калибра, в том числе и для автомата Калашникова, 22 гранаты, в том числе боевые, а также радиостанция. Кроме того, в тайнике обнаружены наркотические вещества растительного и порошкообразного характера. В рамках уголовного дела назначены судебно-баллистическая и судебно-химическая экспертизы.




Фото: polisia.kz


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