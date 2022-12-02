Схрон оружия обнаружили в Алматинской области
2 Декабря 2022, 22:30
ТАЛГАР. КАЗИНФОРМ - Сотрудники областного департамента полиции и департамента КНБ обнаружили место схрона оружия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.
На территории Талгарского района, не доезжая до села Алмалык, рядом с дорогой в кустах обнаружена китайская дорожная сумка. В ней были одно охотничье ружье калибра 7,62 мм, два обреза гладкоствольного оружия, пневматический пистолет, бронежилет и 115 единиц различных патронов. Факт зарегистрирован в полиции Талгарского района. Проводятся следственные действия и назначены необходимые экспертизы.
Фото: t.me/POLICE_of_KZ
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