Схрон оружия обнаружен в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 13 февраля на автодороге Алматы-Усть-Каменогорск, возле села Арма, обнаружен схрон оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полиэтиленовый мешок, внутри которого находились гладкоствольное ружье BENELLI 12-го калибра, предположительно похищенное во время январских событий, обнаружено в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП департамента полиции Алматинской области совместно с сотрудниками оперативного отдела учреждения ДУИС по Алматинской области и по Жетысуской области.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП города Конаев по ч.2 ст.287 УК РК. Назначены необходимые экспертные проверки и ведется следствие.



Фото: polisia.kz