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Схрон браконьеров с тремя тоннами рыбы осетровых пород обнаружили в Мангистауской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
27 Апреля 2021, 12:45
Схрон браконьеров с тремя тоннами рыбы осетровых пород обнаружили в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе совместных мероприятий департамента Пограничной службы КНБ по Мангистауской области, департаментов КНБ и полиции этой же области обнаружен схрон с тремя тоннами рыб осетровых пород, хранившихся в промышленных холодильных установках. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Компетентными органами начато досудебное расследование, продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий по определению круга лиц, причастных к незаконной добыче и реализации биоресурсов.

Территориальными подразделениями Пограничной службы КНБ работа по пресечению браконьерской деятельности в казахстанской части Каспийского моря продолжается.

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Экология   Пограничники   Мангистауская область  
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