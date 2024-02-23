Шри-Ланка частично погасила долг за иранскую нефть чаем

Власти Шри-Ланки объявили, что они экспортировали в Иран чай на сумму 20 миллионов долларов для погашения части своего нефтяного долга в размере 251 миллиона долларов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Middle east monitor.

— В Иран было экспортировано, чая на сумму 20 миллионов долларов по бартерному торговому соглашению, — говорится в заявлении пресс-службы Премьер-министра Шри-Ланки Динеша Гунавардены после переговоров с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром-Абдоллахианом.

Сделка была согласована между двумя странами в декабре 2021 года, но экспорт чая был отложен из-за экономического кризиса, который поразил Коломбо и вынудил президента Готабая Раджапаксу уйти в отставку в июле 2022 года.

Бартерное соглашение позволяет Ирану, находящемуся под западными санкциями, избежать необходимости использования твердой валюты для оплаты импорта чая.

Официальные лица Шри-Ланки ранее заявляли, что обмен чая на нефть не является нарушением санкций США в отношении Ирана, поскольку чай является продуктом питания и нет необходимости иметь дело с иранскими банками, занесенными в черный список.

В апреле 2022 года остров объявил дефолт по внешнему долгу в размере 46 миллиардов долларов и в начале прошлого года получил помощь от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 2,9 млрд долларов.