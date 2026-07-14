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    Шпора будет защищать пляж Усть-Каменогорска против сильного течения Иртыша

    На городском пляже Усть-Каменогорска завершили строительство гидротехнической шпоры, которая должна снизить скорость течения Иртыша и сделать отдых на воде безопаснее, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Шпора на пляже Усть-Каменогорска
    Фото: пресс-служба акимата Усть-Каменогорска

    Необычная конструкция выступает от берега в русло реки и меняет направление водного потока. Это позволяет уменьшить скорость течения у береговой линии, а также способствует накоплению песка и сохранению пляжа.

    В акимате Усть-Каменогорска подтвердили назначение нового сооружения.

    — Гидротехническая шпора построена для снижения скорости течения Иртыша в районе городского пляжа. Это позволит повысить безопасность отдыхающих и сохранить пляжную зону, — сообщили в пресс-службе акимата города.

    Решение о строительстве было принято после происшествий на воде, связанных с сильным течением. Одновременно с возведением гидротехнического сооружения на пляже провели благоустройство: обновили территорию, завезли новый песок и обустроили инфраструктуру для отдыха.

    В областном акимате ранее отмечали, что на комплексное благоустройство парка и городского пляжа, включая строительство шпоры, планировалось направить около 500 млн тенге.

    До этого мы рассказывали, что отремонтированный недавно пляж в Семее повредили вандалы.

    Регионы Казахстана Лето Купальный сезон Иртыш Вода Акимат Безопасность Усть-Каменогорск
    Руслан Мухамедьяров
    Руслан Мухамедьяров
    Автор