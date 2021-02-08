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    13:22, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Схожие с Хоргосом торговые хабы создадут на границе с Россией

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов поделился планами по развитию приграничной торговли с соседними странами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Активно будет развиваться инфраструктура на внешних рубежах нашей страны. Также, в соответствии с поручением Главы государства, будет проводиться перезагрузка деятельности центра приграничного сотрудничества «Хоргос» с акцентом на усиление экспортного и транзитного потенциала. Также будут проработаны вопросы реализации наших новых дополнительных инициатив по созданию схожих торговых хабов на границе с Российской Федерацией на территории ЗКО и СКО», - сообщил Бахыт Султанов.

    Для этого, по его словам, будет проведена работа по интеграции казахстанских товаропроводящих сетей.

    «Второе направление – удвоение объема несырьевого экспорта. В рамках программы «Экспортная акселерация» мы планируем в течение пяти лет сформировать дополнительный пул экспортеров и создать 600 новых экспортеров к сегодняшним активным 400. Чтобы удвоить несырьевой экспорт, нужно, чтобы появлялись не только новые продукты, но и сами предприятия», - заключил министр.


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