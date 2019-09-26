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вчера 18:15
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ШОУшенк по норвежски
ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Норвегия экстрадировала преступника, который сбежал, проделав дыру в стене ножом для масла, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Албанский гражданин, бежавший шесть лет назад из норвежской тюрьмы, был арестован в Германии и экстрадирован в Норвегию на текущей неделе, сообщает местное издание «Дагбладет».
Пока непонятно, почему беглец, решился на такой шаг, ведь норвежские «не столь отдаленные места» считаются одними из лучших в мире по условиям содержания. Не случайно пенитенциарные заведения Королевства называют «курортами».
Любопытно, что свой побег в 2013 году заключенный тюрьмы провинции Хедмарк совершил, проделав дыру в стене ножом для масла. Быть может, албанский беглец попал под влияние голливудского фильма «Побег из Шоушенка», где блистательный дуэт сыграли Тим Робинс с Морганом Фриманом.
Адвокат беглеца Бьёрна Эрика Редсера отказался комментировать вопрос о том, чем все эти шесть лет занимался его подзащитный, находясь в бегах. По его словам, его клиент, осужденный в 2013 году по крупному делу о наркотиках, рассчитывает на освобождение во время предварительного следствия.
Автор: Ильяс Омаров.
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