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Шоу с Димашем Кудайбергеном набрало 120 млн просмотров за 12 часов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 120 млн просмотров в китайской социальной сети Weibo набрало за 12 часов шоу Mask Singer с участием всемирно известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«120 млн просмотров в китайском инстаграме за 12 часов. Спасибо, dears!» - написал Димаш на своей странице в Instagram.
Напомним, передача вышла в эфир китайского телевидения на днях. До выхода в эфир этого проекта исполнитель выкладывал свои образы в соцсетях, а в день эфира опубликовал отрывок своего выступления. Димаш Кудайберген выступил в маске Орла и исполнил несколько песен, вызвав восторг у публики.
Mask Singer - китайское вокальное реалити шоу, в котором известные люди выступают в масках, чтобы скрыть свою личность. Выступление оценивает жюри. Премьера шоу состоялась 18 сентября 2016 года на Jiangsu Television.
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