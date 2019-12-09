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Шоу начинается: в Сети появилось видео встречи Димаша Кудайбергена в аэропорту Нью-Йорка

9 Декабря 2019 11:51
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Шоу начинается: в Сети появилось видео встречи Димаша Кудайбергена в аэропорту Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В Сети появилось видео встречи фанатов всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена в аэропорту Нью-Йорка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы прибыли в Нью-Йорк. Увидимся послезавтра. Шоу начинается», - подписал видео на своей странице в Instagram Димаш Кудайберген.

Ранее сообщалось, что борт, которым прибыл певец, с нетерпением ждали сотни фанатов. Среди поклонников его творчества – люди самых разных возрастов со всех уголков планеты. У многих в руках был казахстанский флаг и портрет Димаша. Возгласами восхищения и букетами цветов встретили они своего кумира.

Напомним, 10 декабря Димаш выступит с новым шоу Arnau tour ENVOY на легендарной арене Barclays Center в Нью-Йорке. Главная тема шоу – Космос и безграничность Вселенной. Также включены лучшие моменты концертной программы, с которой певец выступал этим летом в столице Казахстана. На шоу будут исполнены как старые хиты, так и новые произведения, которые создаются специально для этой программы. Димаш исполнит песни на казахском, английском, русском, китайском, французском и итальянском языках.

Отметим, продажи билетов были открыты 13 сентября, и за полтора месяца фанаты артиста выкупили все 7 тыс. билетов, причем 75% из них приобрели американцы. В связи с таким активным интересом и спросом со стороны поклонников Димаша к предстоящему концерту для продажи были открыты еще 2 тыс. мест в фан-зоне и дальних рядах.

Концерт, организованный Министерством культуры и спорта РК, обещает стать одним из самых ярких событий Дней культуры Казахстана в США. Необходимо отметить, что вся увлекательная программа шоу и завораживающие сценические образы артиста были разработаны молодой казахстанской командой профессионалов.

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Ключевые слова: Культура, США, Димаш Кудайберген,
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Автор:

Ринат Дусумов

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