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    21:12, 20 Март 2022 | GMT +6

    Шоу канатоходцев, выставка мастеров и ретро-концерт пройдут в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в этом году Наурыз мейрамы отмечают народными гуляниями. Впервые с начала пандемии праздничные мероприятия проходят в режиме офлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Праздничные мероприятия проводились с 14 марта в образовательных и культурных учреждениях. В воскресенье, 20 марта, на главной городской площади, напротив областного акимата, открылась торговая ярмарка, начался концерт «Әз-Наурызым, армысың!», проходит республиканский фестиваль ремесленников «Qyzyljar шеберлер мекені». Вечером здесь состоится встреча молодежи с силачом, 4-кратным рекордсменом мира по силовым номерам, рекордсменом Книги Гиннесса, 6-кратным рекордсменом Казахстана Сергеем Цырульниковым и главным тренером РК по Street Workout Айтымом Жакуповым.





    21 марта жителей и гостей города ожидает шоу канатоходцев из Ташкента, вечером - оpen Air «Наурыз көңілді кешінде» c участием артистов казахстанской эстрады.

    Концертная программа, фестиваль и выставка будут работать на площади и 22 марта.




    На Центральной площади перед городским акиматом в праздничные дни пройдет театрализовано-хореографическая композиция «Қош келдің, мерейлі Наурыз!», концертная программа «Ұлы Наурыз – татулық пен бірліктің мерекесі», выставка мастеров прикладного искусства «Шеберлер ауылы», детская игровая программа «Берекелі Наурыз!», соревнование по поеданию бауырсаков «Бауырсақ battle», викторина на знание традиций и обрядов, национальные игры и спортивные состязания: тоғыз-кұмалақ, асык ату, жілік сындыру, қой көтеру, армрестлингу, гиревому спорту, показательные выступления Street Workout. Вечером запланировано караоке «Сағындырған әндер-ай» и концертная программа «Наурыз-көктем».






    Ранее департамент санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области напомнил о соблюдении гигиенических правил в праздничные дни.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Наурыз Общество
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