Шоу дронов в Астане: более 25 тыс. человек увидели представление в небе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь 25-летия Астаны для жителей и гостей столицы было организовано уникальное и беспрецедентное шоу дронов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Шоу дронов, которое прошло на площади «Қазақ елі», украсило столичное небо.

«Беспилотники в столичном небе изображали разноцветные объекты и освещали ночное небо. Дроны также демонстрировали изящные здания столицы через иллюминатор. Мне очень понравилось это праздничное шоу», - поделился впечатлениями житель города Абай Кадыр.

Дроны показывали в ночном небе знаковые объекты столицы. В праздничной программе приняли участие 500 дронов.

Шоу дронов было организовано за счет спонсорских средств. Более 25 000 человек приняли участие в праздничном концерте Open Air и шоу дронов у монумента «Қазақ елі».