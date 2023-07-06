Шоу дронов состоится в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жители и гости Астаны на День столицы смогут насладиться шоу дронов, передает МИА «Казинформ».

«С Днём рождения, Астана! Вместе с творческой командой, профессиональными пилотами и анимационными художниками при поддержке акимата города Астаны мы подготовили праздничный сюрприз для жителей и гостей столицы. Это будет настоящая воздушная феерия! Дрон-шоу, зрелищное представление, коллаборация современного искусства и технологий. Всех поздравляем с праздником! Мира и добра! Ждем всех сегодня вечером на площади «Қазақ Елi», проспект Тәуелсіздік», - написал в Instagram продюсер Даут Шайхисламов.