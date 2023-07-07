Шоу дронов показали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотни дронов, всего 500 штук, взлетели в небо над Дворцом мира и согласия, создавая великолепные световые фигуры, которые отразили богатую культурную и архитектурную историю Казахстана. В шоу вошли изображения узнаваемых культурных символов, знаменитых сооружений города Астаны, а также орнаменты, расцветающие в небесах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Геоскан-Казахстан».

Мероприятие, прошедшее 6 июля, стало одним из главных событий города для всех жителей и гостей столицы, поразив своей непревзойденной красотой и техническим мастерством.

Световое шоу дронов стало не только великолепным зрелищем, но и символом развития и достижений Астаны. В течение последних 25 лет город пережил впечатляющие изменения и стал культурным и экономическим центром Казахстана. Это мероприятие позволило отметить эти достижения и вдохновить жителей столицы на будущее.

«Мы гордимся возможностью организовать это удивительное шоу дронов в честь 25-летия нашего любимого города Астаны. Наша команда трудится над созданием захватывающих визуальных эффектов, которые поразят и вдохновят зрителей. Мы надеемся, что световое шоу дронов станет незабываемым событием для всех, кто присоединится к празднованию этого особенного момента в истории Астаны», - сказал генеральный директор «Геоскан-Казахстан» Сергей Крыцкий.