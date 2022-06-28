28 Июня 2022 17:59

Шотландия планирует провести второй референдум о независимости

ЭДИНБУРГ. КАЗИНФОРМ – Первый министр Никола Стерджен выступит с заявлением в парламенте Шотландии с планом по проведению второго референдума о независимости страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание BBC News.

Ожидается, что она изложит свой план проведения законного голосования в октябре следующего года с официального согласия министров Великобритании или без него.

На референдуме 2014 года о независимости Шотландии сторона «против» победила, набрав 55% голосов.

Н. Стерджен утверждает, что у нее есть демократический мандат на проведение референдума, поскольку партии, поддерживающие независимость - Шотландская национальная партия (SNP) и «зеленые» (Scottish Greens) – имеют большинство в местном парламенте – Холируде.

Политик отметила, что продолжающиеся усилия правительства Великобритании по противодействию воле народа Шотландии ослабят позицию Лондона внутри страны и на международной арене.

В воскресенье лидер шотландских консерваторов Дуглас Росс обвинил Н. Стерджен в том, что она играет в «игры», когда перед страной стоят более важные проблемы, такие как рост стоимости жизни, долгосрочная энергетическая безопасность, развитие экономики, доступ к рабочим местам.

Иэн Мюррей из лейбористской партии заявил, что это попытка отвлечь народ от своих собственных неудач и охватившего SNP хаоса.