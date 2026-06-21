KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Шотландец с топором ранил пятерых у мечети в Эдинбурге

    В столице Шотландии мужчина с топором напал на людей рядом с мечетью, ранив пятерых человек. Нападавший устроил серию атак и был задержан полицией, передает Kazinform со ссылкой на Deutsche Welle.

    франция
    Фото: pixabay.com

    Следствие рассматривает версию преступления на почве ксенофобии.

    Пятеро человек получили ранения в результате нападения мужчины возле мечети в Эдинбурге. Нападавшим оказался 36 летний шотландец, вооруженный топором. Как сообщает BBC в субботу, 20 июня, его задержали.

    Инцидент произошел вечером 19 июня в парке рядом с мечетью Брумхаус на западе города. После этого мужчина устроил погром на автозаправочной станции: повредил автомобиль, разбив его окна, а также выбил дверь в пиццерии.

    Пострадавшие получили ранения легкой и средней тяжести. Среди них двое 22 летних, а также люди в возрасте 24, 27 и 39 лет. Отмечается, что часть пострадавших — мусульмане.

    По предварительным данным, следствие рассматривает версию преступления на почве ксенофобии. К расследованию подключены подразделения по борьбе с терроризмом, однако окончательные выводы о мотивах пока не сделаны.

    Первый министр Шотландии Джон Суинни заявил, что глубоко обеспокоен случившимся, подчеркнув, что в стране «нет места насилию, расизму и нетерпимости».

    Мечеть Шотландия Происшествия Мировые новости Нападение
    Сара Болат
    Сара Болат
    Автор