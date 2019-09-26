ШОС согласовала проект обновленной программы торгово-экономического сотрудничества

УФА. КАЗИНФОРМ – Согласован проект новой редакции программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества ШОС. Об этом сказал специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов на V Форуме малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Открывая дискуссию, заместитель генерального секретаря ШОС Владимир Потапенко зачитал приветственное обращение генерального секретаря ШОС Владимира Норова участникам форума.

«ШОС нацелена на комплексное развитие торгово-экономического на основе обеспечения прозрачных предсказуемых и стабильных условий для расширения экономических связей и укрепления политической коммуникации, продвижения стыковки инициатив регионального сотрудничества и стратегии национального развития сторон, увеличение объемов взаимной торговли и расширение инвестиционного сотрудничества в интересах повышения уровня жизни государств ШОС».

«В ближайшее время ШОС приступит к практической реализации перспективных программ и проектов в сферах, представляющих взаимный интерес с применением инновационных и «зеленых» технологий», - отмечено в документе.

Специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов обозначил, что пространство ШОС объединяет порядка 50 процентов населения мира, на этой территории производится почти четверть мирового ВВП.

Такой солидный потенциал позволяет уверенно наполнять сотрудничество во всех областях. Одними из главных направлений остаются обеспечение безопасности и экономическое сотрудничество.

«В числе первоочередных задач, с точки зрения политики, это дальнейшая консолидация ШОС, - отметил Б.Хакимов. - Будет сделан особый акцент на борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, вызовами в информационной сфере».

«В числе главных векторов деятельности ШОС - экономика. Сегодня в Ташкенте проходит очередное 18-е совещании министров стран ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность. Накануне встречи комиссии старших должностных лиц согласован проект новой редакции программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества ШОС, где серьезное внимание уделяется развитию малого и среднего предпринимательства», - сообщил Б.Хакимов.

«Мы намерены заниматься подготовкой «Дорожной карты» по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах. Особое внимание придается транспортно-логистической, инфраструктурной, цифровой, инновационной областям», - сказал Б.Хакимов.

На полях Форума стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе проходит обмен мнениями по актуальным вопросам поддержки малого и среднего бизнеса, безбарьерного сотрудничества, развития туризма, визового и трансфертного контроля.

Делегаты обсудят актуальные проблемы молодежного предпринимательства и внедрения новых цифровых технологий. Особое внимание будет уделено знакомству с наиболее успешными проектами предприятий малого и среднего бизнеса стран ШОС и БРИКС.

Автор: Нарымбек Исмагулов