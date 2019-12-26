ШОС провела День культуры Узбекистана в Пекине

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – В столице Китая прошел торжественный вечер, посвященный Дню культуры Узбекистана «Путешествие в жемчужину Великого Шелкового пути», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в КНР.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «ШОС – Наш общий дом», нацеленный на укрепление культурно-гуманитарных связей между странами-участницами Шанхайской организации сотрудничества, знакомство с их традициями и обычаями.

Выступая с речью, генеральный секретарь ШОС Владимир Норов отметил, что цели проекта во многом схожи с предназначением Великого Шелкового пути, который столетиями служит дружбе народов, обмену знаниями и взаимному обогащению культур.

«Эта масштабная торговая и культурная артерия, протянувшаяся от Китая до Европы и стран Африки и Индии, пролегала через Центральную Азию, которая является ядром Шанхайской организации сотрудничества», - добавил он.

В. Норов подчеркнул, что важной площадкой, служащей развитию межцивилизационного диалога между нашими странами, стал проект «Восемь чудес ШОС», нацеленный на создание единого туристического пространства.

«Великий Шелковый путь оставил народам государств-членов ШОС в наследство не только материальные ценности, но и великие гуманистические традиции объединения разных стран и народов, ведущие к прогрессу человечества. Сегодня ШОС – это пример гармоничного сосуществования разномасштабных государств, принадлежащих к различным историко-культурным и национальным традициям», - сказал в приветственном слове министр культуры Узбекистана Бахтиер Сайфуллаев.

В рамках мероприятия гости и жители китайской столицы ознакомились с информацией о памятниках древности Бухары, исторический центр которого включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Прошла концертная программа с участием творческих коллективов города Бухары и выставка прикладного искусства. Гости также насладились блюдами традиционной узбекской кухни.

В торжественном приеме приняли участие послы Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана, Афганистана, Турции, Азербайджана.

Напомним, что День культуры Казахстана в Пекине в рамках проекта «ШОС – Наш общий дом» прошел в декабре 2016 года.