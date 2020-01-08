ШОС призывает к поиску дипломатического решения конфликта на Ближнем Востоке

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) выражает обеспокоенность происходящими событиями на Ближнем Востоке и призывает все стороны к поиску наиболее оптимального политико-дипломатического решения конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов в ходе встречи с послом Ирана в КНР Мохаммадом Кешаварз-Заде, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Выражаем обеспокоенность происходящими событиями в регионе и призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность в поисках наиболее оптимального политико-дипломатического решения этого конфликта, а также не допустить дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке», - отметил генсек ШОС.

В. Норов сообщил, что ШОС выступает против любого применения силы в международных отношениях, отметив, что уважение суверенитета и территориальной целостности является основополагающим принципом Устава ООН.

«ШОС последовательно подчеркивает необходимость твердой приверженности целям и принципам Устава ООН, решения всех вопросов на основе взаимных консультаций, невмешательства во внутренние дела, взаимного уважения территориальной целостности, неприменения военной силы или угрозы силой, отказа от одностороннего военного превосходства и других общепризнанных норм международного права, направленных на поддержание мира и безопасности», - резюмировал генсек ШОС.