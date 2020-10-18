ШОС планирует провести международный турнир по боксу в 2021 году

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В рамках празднования 20-летия со дня образования Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в следующем году планируется проведение международного турнира по боксу. Об этом в воскресенье в Пекине в ходе презентации культурно-спортивных мероприятий Организации на период 2020-2021 гг. заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В следующем году ШОС исполняется 20 лет. В этот юбилейный год, помимо официальных мероприятий, планируется проведение кинофестиваля, «Дня йоги и тайцзи», соревнования по футболу среди студентов, турнира по боксу, марафонских забегов в городах государств-членов Организации», - сообщил В.Норов.

Он также отметил, что традиционный Куньминский марафон ШОС, намеченный на шестое декабря текущего года, пройдет в формате онлайн. «Профессиональные спортсмены и любители бега из всех стран мира могут принять участие в нашем марафоне через специальное приложение, которое будет доступно на китайском, русском и английском языках», - добавил генсек.

«Представленные мероприятия направлены на развитие культурных и спортивных обменов между странами, содействие диалогу между нашими народами», - резюмировал В.Норов.

Напомним, что Шанхайская организация сотрудничества является международной организацией, созданной при участии Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана в июне 2001 года. Ей предшествовал механизм «Шанхайской пятерки».

В июне 2017 года статус государства-члена ШОС был предоставлен Индии и Пакистану.