ШОС открывает еще одну диалоговую площадку совместного обсуждения важных вопросов - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ШОС открывает еще одну диалоговую площадку совместного обсуждения важных вопросов. Об этом в эфире программы «Новое время» телеканала Jibek Joly заявил эксперт Института мировой экономики и политики Ерсултан Жансеитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе эфира спикер прокомментировал подписание Ираном меморандума об обязательствах по вступлению в ШОС.

«Иран - один из важнейших игроков на всем мировом пространстве, и включение этой страны в ШОС автоматически повышает ее вес. Кроме того, конкретно для Казахстана, Иран - партнер по Каспийскому вопросу. Можно сказать, ШОС открывает еще одну диалоговую площадку совместного обсуждения важных вопросов. Кроме того, для государств ШОС открываются возможности для ведения взаимных расчетов в национальных валютах. Это одно из перспективных направлений», - сказал эксперт.

По его словам, ШОС становится все более и более привлекательной для ряда государств. В первую очередь, для государств ближнего Востока.

«Подали заявку на статус партнеров уже Египет, Катар и Саудовская Аравия. ОАЭ подали заявку для полноценного партнерства. Большинство данных государств уже имеют тесные двусторонние связи с Китаем, который сейчас активно инвестирует в перечисленные государства. В первую очередь, в энергетику. Поэтому вступление в ШОС открывает для них еще один уровень отношений с Китаем», - считает Ерсултан Жансеитов.

Спикер ответил на вопрос, не будет ли сложным договориться странам, чем больше будет участников ШОС.

«Членами ШОС являются такие страны, как Индия и Пакистан. С их вступлением многие вопросы стало сложнее решать. Со вступлением Ирана мы также импортируем все возможные проблемы. Поэтому это тоже вызов. Практика покажет, насколько сам формат ШОС, основанный на равенстве и равноправии всех государств, жизнеспособен. Однако, если он будет привлекательным, организация будет расти дальше. Возможно, будет новый формат международного сотрудничества», - пояснил эксперт.

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