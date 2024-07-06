ШОС, Астанинская декларация, рост уровня воды в Каспийском море: что пишут мировые СМИ о Казахстане

На этой неделе Казахстан часто упоминался в зарубежных медиа агентствах. 3-4 июля в Астане прошел 24-й саммит ШОС, который освещали более 700 иностранных журналистов. Мировые СМИ цитировали выступление Президента РК Касым-Жомарта Токаева о важности международной организации. Также упоминалось принятие Астанинской декларации, расширение ШОС и ситуация на Каспийском море. Подробный обзор мировой прессы о Казахстане, читайте в подборке агентства Kazinform.

Trend: Президент Токаев подчеркнул важность активизации инициатив ШОС

Перед странами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стоит актуальная задача по дальнейшему совершенствованию деятельности организации, сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств-членов ШОС, сообщает Trend.

- В условиях стремительных глобальных изменений перед нами стоит неотложная задача дальнейшего совершенствования деятельности ШОС. Продолжающийся процесс расширения организации открывает новые возможности и дает импульс ее развитию. Наша страна, являясь председателем ШОС, представила свои сбалансированные предложения по трансформации организации в еще более эффективный многосторонний механизм сотрудничества. В частности, мы выступаем за усиление роли Секретариата и Генерального секретаря ШОС, - сказал он.

Президент отметил, что Казахстан с оптимизмом смотрит в будущее Шанхайской организации сотрудничества.

- Уверен, что документы, которые мы сейчас подпишем, откроют новую страницу сотрудничества в рамках ШОС и будут способствовать системному и всестороннему развитию нашей организации, - цитирует издание Токаева.

Daryo: Уровень воды в Каспийском море поднялся на 119 см

Уровень воды в северо-восточной части Каспийского моря с начала 2024 года поднялся на 119 сантиметров, пишет узбекистанское медиа Daryo со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана.

Обильное поступление паводковых вод по реке Жайык в апреле-мае стало основной причиной повышения уровня воды в северо-восточной части Каспийского моря. Отмечается, что в общей сложности, в Каспий поступило около 7,4 млрд кубометров паводковых вод по реке Жайык.

Для более эффективного направления паводковых вод в море, филиал «Казводхоза» по Атырауской области использовал дополнительные каналы, по которым в Каспий прибыло еще 350 млн кубометров воды.

- Паводковая вода не только собиралась в водохранилищах, 12,4 млрд кубометров воды было направлено в водоемы, лиманы и заливные луга. С начала паводков в озеро Балхаш было направлено 3,3 млрд кубометров воды. Кроме того, продолжается активное наполнение северного Арала, куда с начала года прибыло более 1,1 млрд кубометров воды, - цитирует агентство вице-министра водных ресурсов и ирригации Нурлана Алдамжарова.

Как пишет агентство, в северной части Аральского моря также зафиксировано увеличение объема воды.

Anadolu: На саммите в Астане Шанхайская организация сотрудничества приняла декларацию

24-й саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества завершился принятием Астанинской декларации, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Отмечается, что в декларации подчеркивается приверженность группы построению более представительного, демократического, справедливого и многополярного мирового порядка. Согласно Астанинской декларации, сотрудничество в рамках организации может стать основой для равноправной и неделимой архитектуры безопасности в Евразии.

- В документе подчеркивается важность усиления роли ШОС в обеспечении глобального мира, безопасности и стабильности, а также отстаивается новый справедливый, демократический, политический и экономический международный порядок. В декларации также прописано, что принципы территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела и неприменения силы являются важнейшими для устойчивых международных отношений, - пишет издание.

Сообщается, что в декларации подтверждена приверженность государств-членов мирному урегулированию споров путем диалога и консультаций. Подчеркнута необходимость уважения права государств-членов ШОС на самостоятельный выбор путей своего политического и социально-экономического развития.

The Tehran Times: ШОС станет движущей силой экономического сотрудничества развивающихся стран Евразии

Саммит ШОС состоится в критический момент для региональной организации, когда экономики развивающихся стран наращивают свои усилия по координации своей политики по различным вопросам, пишет иранская газета Tehran Times. В газете отмечают тенденцию растущей напряженности в области безопасности, нарастающего протекционизма в мировых экономиках и усиливающуюся конкуренцию в сфере высоких технологий.

Все эти вызовы потребуют согласованных усилий от членов ШОС для повышения важности экономического сотрудничества в повестке дня организации, особенно в отношении торговли и сотрудничества в финансовом секторе, а также координации потоков инвестиций и миграции рабочей силы.

‪В сфере экономической интеграции ШОС может стать основной платформой для развивающихся экономик Евразии - тенденция к более тесной интеграции Юг-Юг набирает все больший размах с ростом числа развивающихся экономик, присоединяющихся к ШОС.

‪‪Как отмечает Tehran Times, расширение ШОС за последние несколько лет шло в тандеме с расширением БРИКС. Это создает возможности для более тесной координации между ШОС и БРИКС в будущем.

‪‪‪- В финансовом секторе экономикам ШОС необходимо разработать платформы для финансирования крупных инфраструктурных проектов в Евразии. Экономики ШОС могут обсудить создание платформы для национальных и региональных банков развития, которые будут совместно финансировать проекты в сфере инфраструктуры. Другим вариантом является создание банка развития ШОС, который будет дополнять усилия других институтов развития по преодолению «инфраструктурного разрыва» в Евразии, - пишет издание

‪‪Фактически, некоторые из самых значительных миграционных потоков Юг-Юг наблюдаются среди экономик основных стран ШОС, а также их партнеров. Саммит ШОС предоставляет уникальную возможность развивающимся экономикам подготовиться к тектоническим сдвигам, которые призваны изменить мировую экономику в ближайшие годы.