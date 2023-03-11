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    14:15, 11 Март 2023 | GMT +6

    Шорт-трекист Денис Никиша вышел в полуфинал чемпионата мира

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    Фото: sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Денис Никиша занял второе место в своем забеге и вышел в полуфинал чемпионата мира по шорт-треку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Состоялись четвертьфинальные забеги чемпионата мира по шорт-треку на дистанции 500 метров среди мужчин в Сеуле (Южная Корея). Денис Никиша вышел в полуфинал чемпионата.

    Также сегодня выступила казахстанка Яна Хан на аналогичной дистанции. Она заняла пятое место в утешительном полуфинале и выбыла из турнира.

    Нуртилек Кажгали также не смог пройти барьер полуфинала на дистанции 1500 метров среди мужчин.

    Ранее Денис Никиша успешно преодолел квалификационный барьер на дистанции 500 метров.


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