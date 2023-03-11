Шорт-трекист Денис Никиша вышел в полуфинал чемпионата мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Денис Никиша занял второе место в своем забеге и вышел в полуфинал чемпионата мира по шорт-треку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Состоялись четвертьфинальные забеги чемпионата мира по шорт-треку на дистанции 500 метров среди мужчин в Сеуле (Южная Корея). Денис Никиша вышел в полуфинал чемпионата.

Также сегодня выступила казахстанка Яна Хан на аналогичной дистанции. Она заняла пятое место в утешительном полуфинале и выбыла из турнира.

Нуртилек Кажгали также не смог пройти барьер полуфинала на дистанции 1500 метров среди мужчин.

Ранее Денис Никиша успешно преодолел квалификационный барьер на дистанции 500 метров.