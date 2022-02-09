Шорт-трекист Адиль Галиахметов стал восьмым в финале Олимпиады
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В Пекине на Олимпийских играх-2022 состоялся финальный забег на дистанции 1500 метров в шорт-треке. Казахстанец Адиль Галиахметов занял восьмое место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В решающем забеге Галиахметов бился с целой плеядой звезд мирового шорт-трека. Здесь и олимпийские чемпионы и призеры ОИ братья Шаолинь и Шаоанг Лю (Венгрия), победитель Олимпиады россиянин Семен Елистратов, чемпион мира из Южной Кореи Хван Дэхен. Всего на старт вышли десять спортсменов.
Казахстанец в такой звездной компании сумел провести конкурентный забег, финишировав восьмым. Первым стал Хван Дэхен, «серебро» завоевал канадец Стивен Дюбуа, а Семен Елистратов замкнул тройку лучших.
Напомним, также на дистанции 1500 метров мужскую сборную Казахстана представлял Денис Никиша, однако он не сумел выйти в полуфинал, упав в четвертьфинальном забеге.
Фото: Владислав Семенов, пресс-служба НОК Казахстана
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