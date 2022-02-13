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Шорт-трекист Абзал Ажгалиев пробился в финал Олимпиады
13 Февраля 2022 17:45
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ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский шорт-трекист Абзал Ажгалиев стал финалистом Олимпийских игр-2022 на дистанции 500 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Спортсмен финишировал вторым в своем забеге. Данный результат позволил ему пробиться в финал А.
Денис Никиша показал в первом забеге четвертое время. Он квалифицировался в финал B.
Ранее сегодня сообщалось, что по итогам 1/4 финала в следующий круг пробились два казахстанца, Денис Никиша и Абзал Ажгалиев.
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