Шорт-трекист Абзал Ажгалиев пробился в финал Олимпиады

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский шорт-трекист Абзал Ажгалиев стал финалистом Олимпийских игр-2022 на дистанции 500 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсмен финишировал вторым в своем забеге. Данный результат позволил ему пробиться в финал А.

Денис Никиша показал в первом забеге четвертое время. Он квалифицировался в финал B.

Ранее сегодня сообщалось, что по итогам 1/4 финала в следующий круг пробились два казахстанца, Денис Никиша и Абзал Ажгалиев.



