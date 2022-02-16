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Шорт-трек на ОИ-2022: Ольга Тихонова выступила в 1/4 финала

16 Февраля 2022 18:27
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Шорт-трек на ОИ-2022: Ольга Тихонова выступила в 1/4 финала

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня будут разыграны медали олимпийских соревнований по шорт-треку на дистанции 1 500 метров среди женщин. В этом виде программы ОИ-2022 Казахстан представила Ольга Тихонова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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В 1/4 финала она выступила в третьем забеге. Ольга Тихонова получила пенальти из-за нарушения правил, тем самым завершив свое выступление на Играх в Пекине.

Добавим, что лучший результат в команде в этом виде спорта показал Абзал Ажгалиев. На дистанции 500 метров он выступил в финале А, заняв в итоге четвертое место.

Фото: Владислав Семенов, пресс-служба НОК Казахстана


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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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