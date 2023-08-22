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    22:13, 21 Август 2023 | GMT +6

    Шолпан Каринова стала секретарем партии «AMANAT»

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    Фото: amanatpartiasy.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Председателя партии Ерлана Кошанова Секретарем партии «AMANAT» назначена Шолпан Каринова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт партии.

    «AMANAT» последовательно работает над расширением активного участия женщин в государственном управлении и общественной жизни – это один из ключевых пунктов предвыборной программы партии. В продолжение озвученной на женском форуме «AMANAT» в феврале текущего года инициативы, сегодня на пост Секретаря партии была назначена Шолпан Каринова, говорится в сообщении на официальной странице партии.

    Шолпан Каринова родилась 1 января 1972 года. Выпускница Кокшетауского педагогического института имени Ч. Валиханова. В 2016 году окончила Омский государственный педагогический университет.

    Трудовую деятельность начала в 1994 г. учителем сельской школы.

    В разные годы занималась преподавательской деятельностью в организациях образования.

    В 1998-2003 гг. преподавала в школах и в Кокшетауском медицинском колледже.

    С 2004 по 2005 годы была директором средней школы №5 города Тайынша Северо-Казахстанской области.

    Имеет опыт работы в местных исполнительных органах.

    В 2005-2012 гг. работала руководителем отдела образования Тайыншинского района, заместителем руководителя управления образования Северо-Казахстанской области.

    С 2012 по 2013 годы занимала должность заместителя акима г. Петропавловска по социальной сфере.

    В 2013-2017 гг. – руководитель управления образования Северо-Казахстанской области.

    Шолпан Каринова также имеет опыт работы в центральных государственных органах.

    В 2017-2018 гг. – директор Департамента дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК.

    В 2019-2022 гг. – вице-министр образования и науки РК.

    С июля 2022 года по июнь 2023 года занимала пост первого вице-министра просвещения Республики Казахстан.


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