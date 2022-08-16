16 Августа 2022 01:17

Шоковую терапию устроили полицейские для жамбылских водителей

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Акцию «Шоковая терапия» провели для жамбылских водителей стражи порядка в областном центре. Видео с импровизированной инсталляцией активно распространяется в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По улицам Тараза и по республиканской трассе проехал эвакуатор с разбитым в ДТП автомобилем, на крыше которого стояла «смерть с косой», символически напоминая о том, что низкая дисциплина и безответственность водителей все чаще приводят к печальному исходу.

Эвакуатор двигался с безопасной скоростью 20 км/ч в сопровождении экипажа дорожных полицейских. Провезенная по жамбылским трассам разбитая машина должна была напомнить о необходимости соблюдать правила дорожного движения на трассах.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, с начала года на территории региона произошло 853 дорожно-транспортных происшествия, погиб 141 человек.

«Статистический анализ показывает, что 98% ДТП произошло по вине водителей, - пояснили в ведомстве. - Основными причинами являются превышение скоростного режима, сон за рулем, выезд на встречную полосу. Проведя акцию «Шоковая терапия», полицейские призвали автовладельцев быть бдительными за рулем. Стражи порядка провели информационно-разъяснительную работу среди встретившихся на пути следования водителей, рассказывали о необходимости строгого соблюдения правил безопасности дорожного движения».

«До некоторых людей только так можно достучаться», - пишут пользователи в комментариях под распространившимся в соцсетях видео.

«Дорожная безопасность – наша общая проблема, - отметили в ведомстве. - Вы можете быть опытным водителем или же новичком - трагедия может внезапно случиться с каждым. Невнимательность и нарушения ПДД приводят к плачевным результатам. Цель этой акции – не напугать водителей, а заставить задуматься».

Акция проходила в рамках месячника «Безопасная дорога» с целью сокращения уровня аварийности и смертности на дорогах региона.

Как сообщалось ранее, в жамбылском регионе растет количество транспортных средств, интенсивность движения и, как следствие, число аварийных ситуаций. Для повышения транспортной дисциплины среди водителей с 19 июля по 18 августа в Жамбылской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», в ходе которого полицейские уже выявили более 18 тыс. нарушений правил дорожного движения. На республиканской трассе Западная Европа - Западный Китай круглосуточно патрулируются опасные участки автодорог. Полицейские проводят информационно-разъяснительную работу среди водителей.