Шоковую терапию приготовили нарушителям ПДД в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Акцию по профилактике дорожной безопасности провели полицейские на автодорогах Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» инспекторы батальона патрульной полиции провели ежегодную акцию «Шоковая терапия».

Организаторы акции разработали длительный маршрут по центральным улицам города Тараза - провезли служебный эвакуатор с искореженным в дорожно-транспортном происшествии автомобилем, наглядно демонстрировавшим печальный итог трагической аварии, несовместимой с жизнью.

При виде груды металла водители притормаживали, разглядывали разбитый автотранспорт, задумываясь о том, что подобная трагедия может случиться с каждым. Через громкоговоритель полицейские рассказывали о необходимости строгого соблюдения правил безопасности дорожного движения. Напоминали о том, что число дорожно-транспортных происшествий на дорогах напрямую зависит от ответственности и сознательности водителей, а также профессиональных навыков вождения.

«Статистический анализ показывает, что 98 процентов ДТП (570 из 576) с начала 2021 года произошли по вине водителей. Основными причинами являются превышение скоростного режима и сон за рулем. В числе внешних факторов перегруженность дорог, тёмное время суток, неблагоприятные погодные условия. За текущий период инспекторами ДПС выявлено свыше 123 тысяч нарушений Правил дорожного движения, что на 57,7% больше прошлогоднего периода. Задержан 431 водитель в нетрезвом состоянии, 199 человек лишены водительских удостоверений по решениям судов, нарушители оштрафованы на сумму свыше 1 млрд. 37 млн. тенге», - рассказал начальник МПС департамента полиции Жамбылской области Рахымберди Ашкеев.

Напомним, на днях актуальные вопросы безопасности на дорогах региона обсудили в Таразе на оперативном совещании под руководством начальника департамента полиции Жамбылской области генерал-майора полиции Жаната Сулейменова. Отмечено, что итоги семи месяцев этого года характеризуются увеличением количества ДТП, несмотря на то, что сотрудниками полиции постоянно проводится большая профилактическая работа по стабилизации дорожной ситуации. Согласно хронометражу, проведенному на республиканской автотрассе Западная Европа - Западный Китай, только за одни сутки по территории Жамбылской области проходит более восьми тысяч автомобилей. Из них почти семь тысяч легковых автомобилей, остальные большегрузы. Для снижения аварийности регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия. Сотрудники городской патрульной полиции ежедневно проводят разъяснительную работу с пассажирами в автобусах о соблюдении Правил дорожного движения и мерах безопасности пешеходов на дорогах. Кроме того, в СМИ и в социальных сетях широко освещаются материалы по безопасности дорожного движения.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» проводится на территории Жамбылской области с 23 августа по 4 сентября. Эта акция пройдет и на районных автодорогах, сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.



