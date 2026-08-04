Шоколад «Казахстан» проверили после жалоб: что выяснила экспертиза

Вице-министр сельского хозяйства РК Азат Султанов рассказал о результатах проверки известного шоколада «Казахстан», проведенной после жалоб от казахстанцев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, после резонансного видео с шоколадом компании «Рахат» была проведена контрольная закупка, продукцию направили на экспертизу.

— Никаких отклонений от ГОСТа не выявлено ни по жирам, ни по содержанию сахара, технология соблюдается, — заявил Азат Султанов на брифинге в Правительстве.

Вице-министр пояснил, что белый налет, который вызвал вопросы у потребителей, является так называемой «сединой шоколада» — известным в кондитерской отрасли термином.

— Он может возникнуть по двум факторам. Первый — это жировая седина, когда не соблюдался температурный режим. Для информации скажу: шоколад нельзя хранить в холодильнике. Комфортная температура хранения — от +18 до +21. Когда кладем в холодильник и потом вытаскиваем — возникает выделение этих жиров от какао-бобов и возникает белая корка. Вторая — это сахарная седина, когда повышается влажность, кристаллизуется сахар и выходит белый налет, — объяснил он.

При этом, спикер подчеркнул, что ни жировая, ни сахарная седина не влияют на вкусовые качества продукта и не являются нарушением требований ГОСТа.

Ранее сообщалось, что в Казахстане увеличилось производство кондитерских изделий из шоколада и сахара на 21,4%.