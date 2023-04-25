Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Акмолинская область

Шокан Оразалин возглавил управление образования Акмолинской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Апреля 2023, 17:29
Шокан Оразалин возглавил управление образования Акмолинской области Фото: gov.kz

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Акмолинской области Оразалин Шокан Жетписбаевич назначен руководителем областного управления образования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Ш. Оразалин родился в 1969 году в Северо-Казахстанской области.

В 2007 году окончил Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова по квалификации «бакалавр агроинженерии», в 2013 году - Академию «Кокше» - «бакалавр истории», в 2020 году - Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова - «магистр экономических наук».

Трудовую деятельность начал рабочим совхоза. В разные годы работал учителем средней школы, мастером производственного обучения Щучинского гуманитарно-технического колледжа, Бурабайского аграрно-технического колледжа, колледжа экологии и лесного хозяйства города Щучинска, а также заместителем, затем директором Высшего технического колледжа г.Щучинск.

До назначения занимал должность заместителя руководителя управления образования Акмолинской области.


Акмолинская область   Образование   Назначения  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Как отметят День Победы в Алматы
Как отметят День Победы в Алматы
Историческая декларация и увеличение товарооборота: итоги встречи лидеров Казахстана и Таджикистана
Историческая декларация и увеличение товарооборота: итоги встречи лидеров Казахстана и Таджикистана