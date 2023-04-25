Шокан Оразалин возглавил управление образования Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Акмолинской области Оразалин Шокан Жетписбаевич назначен руководителем областного управления образования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Ш. Оразалин родился в 1969 году в Северо-Казахстанской области.

В 2007 году окончил Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова по квалификации «бакалавр агроинженерии», в 2013 году - Академию «Кокше» - «бакалавр истории», в 2020 году - Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова - «магистр экономических наук».

Трудовую деятельность начал рабочим совхоза. В разные годы работал учителем средней школы, мастером производственного обучения Щучинского гуманитарно-технического колледжа, Бурабайского аграрно-технического колледжа, колледжа экологии и лесного хозяйства города Щучинска, а также заместителем, затем директором Высшего технического колледжа г.Щучинск.

До назначения занимал должность заместителя руководителя управления образования Акмолинской области.