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Сход вагонов с летальным исходом - причиной могут быть ж/д пути

1 Августа 2018 12:44 194
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Сход вагонов с летальным исходом - причиной могут быть ж/д пути

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В АО «НК «КТЖ» прокомментировали сход вагонов пассажирского состава в Жамбылской области 17 июня, который повлек за собой гибель подростка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Предварительными результатами расследования занимается Генеральная прокуратура. (...) Проблемы путей там (в расследовании схода пассажирского состава, прим. ред.) есть, но информацию они (сотрудники прокуратуры, прим. ред.) пока разглашению не придают. Как закончится следствие, к ответственности будут привлечены виновные в происшествии люди», - сказал на брифинге в КТЖ и.о. вице-президента компании по безопасности Марат Шакенов.

Вместе с тем, отвечая на вопросы журналистов о том, существует ли на данном участке проблема путей в целом, спикер ответил отрицательно.

«Проблема путей - это исключено, я могу вам это гарантировать. По путям никаких проблем нет в этом направлении», - заявил представитель АО «НК «КТЖ».

Напомним, в результате схода вагонов пассажирского состава 17 июня 2018 года погиб подросток и пострадали другие пассажиры.

 

 

 

 

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Ключевые слова: Астана, Происшествия, Транспорт,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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